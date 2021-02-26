Москва, , 14:34 — REGNUM Французские власти отказались дать России разъяснения по ситуации с блогером Алексеем Навальным, как того просил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Москве такая реакция Франции вызвала недоумение, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 февраля на брифинге.

«Мы с недоумением восприняли ясно выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру по делам Европы и иностранных дел Франции», — сказала она.

Лавров адресовал устное послание своему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану 15 февраля, оно касалось открытого письма врача-невролога Виталия Козака о нестыковках в утверждениях о якобы отравлении Навального боевым ядом.

Россия в середине сентября 2020 года официально запросила у Франции результаты анализов блогера, а Генеральная прокуратура РФ тогда же попросила о правовой помощи в соответствии с европейской конвенцией. Оба этих обращения остались без ответа.

Захарова назвала это применением пресловутых двойных стандартов и пренебрежением элементарной дипломатический вежливостью. Париж попросту включился в информационную кампанию давления на РФ, добавила она и призвала Францию отвечать за свои слова, а не следовать «бесславным традициям коллективного Запада последних лет».

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