Нижний Новгород, 26 февраля, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В районе дома на Мещерском бульваре после взрыва продолжаются работы по разбору завалов. Об этом сообщает управление МЧС по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Новгороде

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Помимо спасателей, на месте происшествия работают представители поисково-спасательных отрядов «Рысь» и «Ониксс» с собаками. Площадка проверяется на наличие возможных пострадавших.

С места взрыва уже вывезено 7 камазов строительного мусора — около 56 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля в пристрое к дому по адресу Мещерский бульвар, 3 произошел взрыв газа. Пострадали три человека, из которых одна женщина госпитализирована и сейчас находится в реанимации.

Причина взрыва пока не установлена. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

После оценки состояния здания экспертами, жильцам пяти из шести подъездов разрешили вернуться домой. В доме сейчас есть отопление и водоснабжение, электричество не будет подключено до следующего заседания штаба. Жильцы первого подъезда 2 корпуса могут разместиться в отеле Marins Park Hotel в случае отсутствия альтернативных вариантов проживания, им будет предоставлено трёхразовое питание.