Привлекаемые силы и средства: задействованы 240 человек, 65 единиц техники, в том числе от МЧС — 133 человека, 31 единица техники.
Погибших нет, пострадали три человека. В пункте временного размещения находятся 106 человек, в том числе18 детей.
По данным ГУ МЧС Нижегородской области, в результате происшествия площадь обрушения составила 200 кв. м, объем завала составляет 576 куб. м, строение дома не повреждено.
При взрыве в суши-баре в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники, которая находится по соседству, сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.
Нижегородский губернатор сообщил о госпитализации раненых при взрыве газа
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре.
Спасатели извлекли из-под обломков кафе женщину. По сообщениям очевидцев она получила серьезные ожоги.
По словам нижегородского губернатора, два человека не получили серьезных повреждений. Речь идет о ранах от осколков стекла.
Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги.
Продолжаются поиски еще одного человека, находящегося под завалами.
Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В ликвидации последствий данного происшествия задействованы Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России, а также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.
На месте происшествия был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Нижегородской области. В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Кроме того, ведутся поиски еще одной женщины.
По данным МЧС, в результате происшествия нарушено остекление 1-го и 2-го этажей жилого дома, повреждено более 100 оконных проемов.
«Эксперты будут оценивать состояние несущих строительных конструкций. До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен. Надеюсь, что первые выводы о состоянии несущих конструкций мы сделаем уже сегодня вечером. Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице», — сказал Дмитрий Сивохин.
Заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин сказал, что сегодня же будут привлечены эксперты для оценки состояния здания.
В ликвидации последствий ЧП сейчас задействовано около 300 человек. Продолжается разбор завалов, сказал замгубернатора Дмитрий Краснов.
Заместитель губернатора отметил, что на месте также работают представители газовой службы. Сам дом не газифицирован, вместе с тем рядом проходит газопровод. Принимаются меры для оценки его состояния. При этом дом не отключен от тепло‑ и водоснабжения.
Прошло первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. По итогам заседания заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и заместитель главы города Дмитрий Сивохин встретились с эвакуированными жителями корпуса №2 дома №3 по Мещерскому бульвару. Встреча прошла в пункте временного размещения, в школе №41.
По факту разрушения пристроя к дому в Нижнем Новгороде возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В Нижнем Новгороде спасатели пытаются извлечь из-под обломков женщину
Под завалами находятся два человека — вероятно, сотрудники кафе. С одной женщиной спасатели установили связь. Еще один человек, находившийся в момент взрыва в стоматологии по соседству, получил легкое ранение.
Появилось видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде
ГУ МЧС по Нижегородской области разместило видео с места взрыва газа в пристрое к многоэтажке в Нижнем Новгороде.
Психологическую помощь эвакуированным гражданам оказывают специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области, а также Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи.
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Нижегородские власти окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в доме
«Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры», — мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Названа вероятная причина взрыва в кафе в Нижнем Новгороде
К взрыву в кафе, расположенном в жилом доме в Нижнем Новгороде, могла привести неисправность газового оборудования. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Нижегородские власти сообщили о раненых и эвакуированных при взрыве газа
На месте происшествия работают заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, заместитель главы города Дмитрий Сивохин, представители экстренных служб.
Не менее двух человек пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде
Пострадавший мужчина 1979 года рождения доставлен в больницу. По предварительным данным, ещё два человека находятся под завалами.
Нижегородские спасатели извлекают из-под завалов двух сотрудников кафе
На месте взрыва в Нижнем Новгороде работают девять машин скорой помощи и три бригады Центра медицины катастроф. Медицинская помощь оказывается на месте, один человек был направлен в травмпункт с легким ранением головы.
Взрыв газа в Нижнем Новгороде: эвакуированных власти обеспечат питанием
«Для обследования несущих конструкций дома будут привлечены эксперты. Лишь после их заключения будет принято решение о возврате жителей в свой дом», — заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.
Пострадавшим от взрыва газа нижегородцам выделили автобусы для обогрева
Для обогрева эвакуированных жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения власти Нижнего Новгорода выделили автобусы. Пункт временного размещения — одна из ближайших школ.
Взрыв газа в Нижнем Новгороде: под завалами может быть человек
По словам жителей дома, запах газа они ощущали за несколько часов до инцидента.
Взрыв газа в Нижнем Новгороде: кому принадлежит кафе?
Согласно открытым данным, собственником кафе, в котором произошел взрыв, является ИП Ильин А. Ю.
В Нижнем Новгороде произошёл взрыв в пристройке к многоэтажке
Здание, в котором произошёл взрыв, находится напротив входа на станцию метро «Стрелка». Ударная волна задела припаркованные рядом автомобили.
В многоэтажном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
Инцидент произошел 26 февраля примерно в 9:15 утра в цокольном помещении девятиэтажного дома на Мещерском бульваре в Заречной части Нижнего Новгорода.