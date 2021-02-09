26 Февраля
 
13:32

Службы спасения на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

13:31

Привлекаемые силы и средства: задействованы 240 человек, 65 единиц техники, в том числе от МЧС — 133 человека, 31 единица техники.

13:31

Погибших нет, пострадали три человека. В пункте временного размещения находятся 106 человек, в том числе18 детей.

13:30

По данным ГУ МЧС Нижегородской области, в результате происшествия площадь обрушения составила 200 кв. м, объем завала составляет 576 куб. м, строение дома не повреждено.

13:28

При взрыве в суши-баре в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники, которая находится по соседству, сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

13:23

Пострадавший после взрыва газа автомобиль. 52.mchs.gov.ru

13:19

Комментарий с места происшествия начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерия Синькова

13:18

Видео СУ СКР по Нижегородской области

13:16

Нижегородский губернатор сообщил о госпитализации раненых при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре.

13:01

ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

13:00

Спасатели извлекли из-под обломков кафе женщину. По сообщениям очевидцев она получила серьезные ожоги.

12:59

По словам нижегородского губернатора, два человека не получили серьезных повреждений. Речь идет о ранах от осколков стекла.

Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги.

Продолжаются поиски еще одного человека, находящегося под завалами.

12:59

Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

12:57

В ликвидации последствий данного происшествия задействованы Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России, а также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

12:57

Извлечение пострадавших из-под завалов после взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

12:56

На месте происшествия был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Нижегородской области. В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Кроме того, ведутся поиски еще одной женщины.

12:56

По данным МЧС, в результате происшествия нарушено остекление 1-го и 2-го этажей жилого дома, повреждено более 100 оконных проемов.

12:55

«Эксперты будут оценивать состояние несущих строительных конструкций. До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен. Надеюсь, что первые выводы о состоянии несущих конструкций мы сделаем уже сегодня вечером. Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице», — сказал Дмитрий Сивохин.

12:55

Заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин сказал, что сегодня же будут привлечены эксперты для оценки состояния здания.

12:55

В ликвидации последствий ЧП сейчас задействовано около 300 человек. Продолжается разбор завалов, сказал замгубернатора Дмитрий Краснов.

12:55

Заместитель губернатора отметил, что на месте также работают представители газовой службы. Сам дом не газифицирован, вместе с тем рядом проходит газопровод. Принимаются меры для оценки его состояния. При этом дом не отключен от тепло‑ и водоснабжения.

12:54

Прошло первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. По итогам заседания заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и заместитель главы города Дмитрий Сивохин встретились с эвакуированными жителями корпуса №2 дома №3 по Мещерскому бульвару. Встреча прошла в пункте временного размещения, в школе №41.

12:51

Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде. Источник: 52.mchs.gov.ru

12:50

По факту разрушения пристроя к дому в Нижнем Новгороде возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

12:48

В Нижнем Новгороде спасатели пытаются извлечь из-под обломков женщину

Под завалами находятся два человека — вероятно, сотрудники кафе. С одной женщиной спасатели установили связь. Еще один человек, находившийся в момент взрыва в стоматологии по соседству, получил легкое ранение.

12:47

Появилось видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

ГУ МЧС по Нижегородской области разместило видео с места взрыва газа в пристрое к многоэтажке в Нижнем Новгороде.

12:46

Психологическую помощь эвакуированным гражданам оказывают специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области, а также Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи.

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12:44

Последствия взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Источник: 52.mchs.gov.ru

12:43

Нижегородские власти окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в доме

«Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры», — мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

12:42

Названа вероятная причина взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

К взрыву в кафе, расположенном в жилом доме в Нижнем Новгороде, могла привести неисправность газового оборудования. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

12:42

Нижегородские власти сообщили о раненых и эвакуированных при взрыве газа

На месте происшествия работают заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, заместитель главы города Дмитрий Сивохин, представители экстренных служб.

12:41

Не менее двух человек пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Пострадавший мужчина 1979 года рождения доставлен в больницу. По предварительным данным, ещё два человека находятся под завалами.

12:40

Нижегородские спасатели извлекают из-под завалов двух сотрудников кафе

На месте взрыва в Нижнем Новгороде работают девять машин скорой помощи и три бригады Центра медицины катастроф. Медицинская помощь оказывается на месте, один человек был направлен в травмпункт с легким ранением головы.

12:39

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: эвакуированных власти обеспечат питанием

«Для обследования несущих конструкций дома будут привлечены эксперты. Лишь после их заключения будет принято решение о возврате жителей в свой дом», — заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

12:38

Пострадавшим от взрыва газа нижегородцам выделили автобусы для обогрева

Для обогрева эвакуированных жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения власти Нижнего Новгорода выделили автобусы. Пункт временного размещения — одна из ближайших школ.

12:36

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: под завалами может быть человек

По словам жителей дома, запах газа они ощущали за несколько часов до инцидента.

12:35

Взрыв газа в Нижнем Новгороде: кому принадлежит кафе?

Согласно открытым данным, собственником кафе, в котором произошел взрыв, является ИП Ильин А. Ю.

12:33

В Нижнем Новгороде произошёл взрыв в пристройке к многоэтажке

Здание, в котором произошёл взрыв, находится напротив входа на станцию метро «Стрелка». Ударная волна задела припаркованные рядом автомобили.

12:32

В многоэтажном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

Инцидент произошел 26 февраля примерно в 9:15 утра в цокольном помещении девятиэтажного дома на Мещерском бульваре в Заречной части Нижнего Новгорода.