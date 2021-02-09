«Эксперты будут оценивать состояние несущих строительных конструкций. До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен. Надеюсь, что первые выводы о состоянии несущих конструкций мы сделаем уже сегодня вечером. Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице», — сказал Дмитрий Сивохин.