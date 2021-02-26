Нижний Новгород, 26 февраля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Жильцам только пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре, где утром произошел взрыв, разрешили вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

52.mchs.gov.ru Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде

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"По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. Поэтому жители подъездов 1 и 3 корпусов, а также 2-го подъезда 2 корпуса могут возвращаться домой», — заявил на встрече с жителями замглавы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Он добавил, что жильцы первого подъезда 2 корпуса могут разместиться в отеле Marins Park Hotel в случае отсутствия альтернативных вариантов проживания, им будет предоставлено трёхразовое питание. Также в гостинице могут остаться и другие граждане, которые сочтут проживание в пострадавшем доме невозможным в настоящее время.

В многоквартирном доме сейчас есть отопление и водоснабжение, электричество не будет подключено до следующего заседания штаба.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники регионального управления МЧС, а также представители службы газа. Планируется, что к вечеру весь тепловой контур дома будет закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля в пристрое к дому по адресу Мещерский бульвар, 3 произошел взрыв газа. Пострадали три человека, из которых одна женщина госпитализирована и сейчас находится в реанимации.

Причина взрыва пока не установлена. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Сейчас 106 жильцов трёх корпусов здания — всего 106 человек, включая 18 детей, — находятся в пункте временного размещения.

На территории вокруг пострадавшего дома объявлен режим ЧС, частично ограничено движение транспорта.