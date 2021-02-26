Ереван, , 17:47 — REGNUM Состоялась встреча армянского президента Армена Саркисяна с начальником генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном, сообщили 26 февраля в пресс-службе президента республики.

Армен Саркисян и Оник Гаспарян Facebook.com / Armpresident

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Уточняется, что Саркисян посетил генштаб ВС Армении сегодня, 26 февраля.

Читайте также: Пашинян: минобороны и Генштаб сами решали вопросы закупки вооружения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаспаряна на фоне политического конфликта с военными предложил отправить в отставку армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Саркисян ранее провёл встречу со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном, главами парламентских фракций, главой оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазгеном Манукяном, а также с его соратниками Артуром Ванецяном и Ваграмом Багдасаряном.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев о событиях в Армении: «Внутреннее дело страны»