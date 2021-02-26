Без Путина вопрос войны в Донбассе не решить – глава МИД Украины
Париж, 26 февраля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Назрела необходимость саммита «нормандской четвёрки», сообщил 26 февраля журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
На пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом в Париже украинский дипломат сказал, что Украина открыла пункты пропуска в Счастье и в Золотом, но «они остаются всё ещё закрытыми с той стороны».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий саммит стран «нормандский четвёрки» (9 декабря 2019 г.), в которую помимо России и Украины, входят Германия и Франция, постановил, что украинские власти должны включить в своё законодательство «формулу Штайнмайера», а также особый порядок местного самоуправления республик Донбасса, но это так и не было сделано.
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Позже, 12 января 2021 г., прошла встреча «нормандской четвёрки» на уровне советников лидеров стран, в которой от России участвовал Дмитрий Козак.