Берлин, , 22:10 — REGNUM Найти окончательное решение в рамках встречи в «нормандском формате», состоявшейся сегодня, 12 января, в Берлине, не удалось, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, «похвастаться нечем». Он добавил, что Москва, Киев, Берлин и Париж обменялись мнениями «по всем принципиальным вопросам», касающимся реализации Минских соглашений.

Козак «Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципиальные подходы к формированию дорожной карты в Трёхсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта».

По словам российского представителя, в течение двух ближайших недель советники глав четырёх государств проведут ещё одну, вероятно, виртуальную, встречу по Минским соглашениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, целью состоявшейся 12 января встречи было обсуждение соблюдения договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в 2019 г. в Париже. Стороны проводят переговоры с целью урегулирования ситуации в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Советники «нормандской четвёрки» завершили встречу в Берлине

Читайте развитие сюжета: Козак поделился впечатлениями от встречи в «нормандском формате»