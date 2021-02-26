Москва, , 16:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ на тему урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами», — сказал Путин.

В мероприятии приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.