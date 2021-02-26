Москва, 26 февраля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В 2021 году объемы просроченной задолженности по микрозаймам могут вырасти еще больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ доля просроченных микрозаймов выросла в январе 2021 года до 37%.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

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«Рост просроченной задолженности по микрозаймам в период карантинных мер был предсказуем, так как имел объективную основу, — сказала Воронкова. — Тем более что пятую часть портфеля МФО составляют займы малому бизнесу, потери которого в пандемический период были особенно высоки. Рост просроченной задолженности был характерен для кредитного рынка в целом — по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2020 года она выросла на 8%. Господдержка предпринимателей в 2020 году позволила лишь частично покрыть внезапные финансовые потери, связанные с введением режима самоизоляции».

В сфере потребительского кредитования увеличение просрочек по микрозаймам в первую очередь связано, как полагает Воронкова, со снижением располагаемых доходов населения

«К сентябрю падение этого показателя было рекордным в нынешнем веке», — добавила экономист.

Также она объяснила, что на рост просрочки повлияло и увеличение безработицы.

«В 2021 году наблюдается рост объемов микрозаймов, что может повысить объемы просроченной задолженности. В то же время, скорее всего, МФО пойдут на реструктуризацию части долгов, что сгладит остроту проблемы», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ стали реже жаловаться на работу МФО.