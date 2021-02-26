Санкт-Петербург, 26 февраля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не видит причин для отмены или частичного послабления в ношении медицинских масок и соблюдении социальной дистанции для петербуржцев. Об этом сообщила 26 февраля «Интерфаксу» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске в метро

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По ее словам, несмотря на то, что в городе на Неве эпидемиологическая ситуация позволяет вводить дополнительные послабления, отменять обязательный масочный режим и социальную дистанцию в местах массового скопления людей и в общественных пространствах в настоящее время нельзя.

Однако она указала, что в случае, если эпидемическая ситуация будет стабилизироваться, можно будет говорить об увеличении предельной численности присутствующих на различных мероприятиях.

«Смягчение ограничений будет касаться в основном численности», — отметила Ирина Чхинджерия.

Напомним, за 25 февраля в Петербурге зафиксировано 947 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уровень менее тысячи новых случаев в сутки держится уже шесть дней подряд.