Баку, , 15:04 — REGNUM Баку не собирается препятствовать тому, чтобы отношения Турции и Армении вошли в нормальное русло. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Учитывая новую ситуацию, мы позитивно относимся к нормализации отношений между Турцией и Арменией. У нас сейчас нет особого мнения относительно нормализации этих отношений. Турция сама определит, когда могут открыться границы и нормализоваться отношения с Арменией», — сказал он.

При этом Алиев указал, что, по его мнению, любое выгодное для Турции решение является выгодным и для Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время Баку и Киев не ведут обсуждения конкретных проектов и предложений в сфере военно-технического сотрудничества.