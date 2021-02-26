Иваново, , 14:48 — REGNUM В Ивановской области анонсировали допуск зрителей на футбольные матчи. По предварительной информации, уже 6 марта болельщики ивановского ФК «Текстильщик» смогут поддержать свою команду с трибун. Об этом сообщил журналистам 26 февраля директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Клуб ведет подготовку и, кроме организационных мер, будут разделены потоки посетителей. В настоящее время приводятся в порядок трибуны. Предварительно стадион будет готов к 6 марта. Заполняемость трибун будет 30% от максимальной», — сказал Фокин.

Как сообщало ИА REGNUM, Ивановская область на данный момент остаётся единственным регионом в РФ, где стадионы полностью закрыты для болельщиков. Добавим, что 6 марта запланирован матч «Текстильщика» с «Томью» в ФНЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области разрешат работу ДК и клубов