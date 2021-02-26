Ереван, , 14:50 — REGNUM Армянский президент Армен Саркисян согласился встретиться с членами оппозиционного объединения «Движение за спасение родины», перекрывшими проспект Баграмяна в Ереване и требующими отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 26 февраля сообщил журналистам представитель оппозиционного объединения Ишхан Сагателян в ходе акции у здания аппарата президента республики.

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«Только что к нам подошел представитель президента и сообщил, что Армен Саркисян встретится с нами в 15:40 (14:40 мск). После встречи мы расскажем об итогах во время митинга на проспекте Баграмяна», — заявил он.

При этом в оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» входит 17 партий и движений, которые выступают за отставку Пашиняна и требуют, чтобы президент страны не подписывал предложение премьер-министра об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, поступившее к нему накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что армянское оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке.