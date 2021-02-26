Санкт-Петербург, 26 февраля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. За сутки с петербургских улиц вывезли 56 тыс. кубометров снега, выпавшего в начале недели в ходе аномальных снегопадов. Об этом 26 февраля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Слякоть и лужи на дороге в Петербурге

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За три дня, 21−23 февраля, в Петербурге выпала почти месячная норма осадков, а объем снежного покрова составил 20 млн кубометров.

В последние дни дорожные предприятия комитета по благоустройству ставят рекорды по вывозу снега, ежедневно наращивая объемы отгрузки на пункты «Водоканала», утверждают чиновники.

Прошлой ночью городские магистрали убирали 1109 единиц техники и 312 дворников, а днем в пятницу, 26 февраля, работают 1125 уборочных машин, включая 500 погрузчиков и самосвалов, и 1230 дворников. Аллеи, бульвары, сады и парки приводят в порядок еще 113 единиц техники и 610 специалистов. За прошлые сутки было использовано 740 тонн песко-соляной смеси.

«Снега за последние дни выпало настолько много, что сейчас для того, чтобы работа шла быстрее и эффективнее, пришлось в районах открыть временные пункты для складирования. Туда на короткие дистанции свозится снег с улиц, чтобы потом ночью и в следующие дни отвезти на снегоплавильные и снегоприемные пункты. И эта работа продолжается безостановочно», — заявляют в Смольном.

В администрации утверждают, что дорожные службы активно прочищают входы в ливневую канализацию, на засоры в которой массово жалуются горожане, дворы которых буквально затопило.

Дежурная служба комитета по благоустройству круглосуточно принимает звонки от жителей, связанные с уборкой городских улиц, по телефону 314−60−13.