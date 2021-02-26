Белгород, , 14:29 — REGNUM 105 новых носителей коронавирусом выявлены в Белгородской области 26 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 246 пациентов, двое скончались. Подали заявки на вакцинацию 1128 добровольцев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

В стационарах находятся 985 пациентов, в том числе 50 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3120 человек, на самоизоляции 11 тыс. 470 жителей. С начала пандемии в Белгородской области подтверждены 31 тыс. 256 случаев заражения COVID-19, выздоровели 26 тыс. 669 человек, скончались от осложнений 482 пациента.

Прошёл полный курс иммунизации 26 тыс. 341 житель региона, первый компонент вакцины от COVID-19 ввели 69 тыс. 592 добровольцам. Всего решили привиться 73 тыс. 832 человека.