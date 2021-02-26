Москва, , 13:56 — REGNUM Германский МИД отказался комментировать открытое письмо врача Виталия Козака по ситуации с блогером Алексеем Навальным, о чём просил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 26 февраля на брифинге.

Лавров обратился к германским коллегам, напомнила Захарова, с просьбой по сути прокомментировать письмо врача-невролога Козака. Это российский гражданин, проживающий в Швейцарии, ранее его обращение опубликовал МИД России.

Реакцией МИД ФРГ стала формальная отговорка как и в случае с обращениями Генеральной прокуратуры РФ, заявила она.

«В данном случае было сказано, что якобы комментировать нечего, так как сотрудники МИД ФРГ не являются специалистами в затрагиваемых вопросах», — сказала Захарова.

В открытом письме Козак указал на ряд аспектов ситуации с якобы отравлением Навального боевым отравляющим веществом. Он отметил в числе прочего, что в самой клинике «Шарите», где лечили Навального, не выявили в организме блогера боевых ядов.

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