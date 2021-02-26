Улан-Батор, 26 февраля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. 10 тысяч доз вакцины «Спутник V» из России поступит в Монголию 27 февраля, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Страна уже получила 150 тысяч доз вакцины «АстраЗенека» из Индии и 300 тысяч дозы «Синофарм» из КНР на безвозмездной основе. Массовая вакцинация в Монголии началась с 23 февраля, в первую очередь получают вакцину медицинские работники.

«В медицинской отрасли нашей страны работают 56 000 людей, и все они будут в первую очередь вакцинированы. Но сначала будем вакцинировать медицинских работников, которые оказывают медицинские помощи пациентам, зараженным коронавирусом, находящим в реанимации, а также работают в службе скорой помощи«-, сообщили в Минздраве. Вакцинацию медицинских работников планируется завершить к 15 марта.

Отметим, на 26 февраля общее количество зараженных коронавирусом в Монголии составляло 2 831. За минувшие сутки выявлено 30 новых случаев. С начала пандемии в стране выздоровели 2150 человек, зарегистрировано 6 смертей.