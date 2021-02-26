Москва, , 13:46 — REGNUM Армения собирается принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров правительств. Об этом 26 февраля сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

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«Третье заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации планируется провести 27 февраля в Москве. На данный момент все стороны подтвердили свое участие», — приводит ТАСС его слова в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская отнесется с понимание в случае того, если Ереван отменит встречу рабочей группы, которая намечена на 27 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян заявил, что армянское оппозиционное «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке.