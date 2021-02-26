Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался известный детский хирург Геннадий Чепурной. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном пресс-центре 26 февраля.

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Геннадий Чепурной — коренной ростовчанин. После окончания Ростовского медицинского института по распределению работал хирургом в Дубовском районе. Спустя 4,5 года был зачислен ординатором торакального отделения в клинику госпитальной хирургии, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. В 1982 году Чепурной занял место заведующего кафедрой детской хирургии РостГМУ, где продолжал трудиться до последнего времени.

Известный хирург опубликовал более 350 научных работ. В 2006 году он был удостоен почетного звания Заслуженный деятель науки РФ, в 2016 году — премии имени Терновского.