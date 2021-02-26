Москва, , 13:04 — REGNUM В последний рабочий день месяца, 26 февраля, рубль частично реабилитируется после крупнейшего за предыдущий месяц торгов ослабления против ведущих валют на 1,6−1,7% накануне 25 февраля, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара после полудня снижается на 0,4% до 74,45 руб., курс евро — на 0,65% до 90,35 руб. Это происходит на фоне стабилизации ситуации на долговом рынке США, где днем ранее резкий рост доходностей гособлигаций привел к опасениям более раннего сворачивания ФРС объема стимулов, снижению аппетитов к риску и давлению на курсы валют стран с развивающейся экономикой.

С начала недели рубль подешевел относительно доллара на 0,5%, что намного лучше, чем у бразильского реала, турецкой лиры, мексиканского песо, южноафриканского рэнда и турецкой лиры, которые ослабли на 1,4−5%.

Сегодня фьючерсы на американские индексы предпринимают попытку вырасти на фоне очередных заверений со стороны представителей ФРС о неготовности вносить корректировки в параметры монетарной политики, однако беспокойство у инвесторов сохраняется.

Накануне вышли обнадеживающие данные по заказам на товары длительного пользования и заявкам пособий по безработице, которые стали сигналом укрепления восстановления экономики, что чревато усилением инфляционного давления, на которое будет вынужден реагировать американский ЦБ.

Сегодня ожидаются также неплохие данные по личным доходам/расходам граждан США в 16:30 по мск, которые могут укрепить подобные ожидания и вызвать новый раунд усиления американского доллара.

Показательной с точки зрения дальнейших перспектив будет реакция рынков на запланированное на сегодняшний вечер заседание Палаты представителей США, которая рассмотрит новую программу стимулов на $1,9 трлн. Если с этим событием, а также с последующим одобрением в Сенате в ближайшие две недели на рынках не последует «разрядки», можно будет ожидать новой волны бегства от риска.

Рубль останется в предпочтительном состоянии по крайней мере до следующего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 3 марта, где будет обсуждаться вариант увеличения добычи на 500 тыс. барр./сутки.

Цена на нефть остается на высоких значениях ($66,30 по сорту Brent на момент написания), в рублях черное золото оценивается в 5000 руб. за бочку, что выше заложенных в бюджете 3280 руб. Это говорит о существенной недооценке.

На следующей неделе, как ожидается, в Европе ведут санкции против ряда должностных лиц их России, однако наибольший интерес вызывает анонсированные Госдепартаментом США ограничительные меры, которые будут озвучены «в течение недель, а не месяцев».

Этот фактор сейчас сдерживает укрепление национальной валюты, которое было бы возможно даже при столь неблагоприятном внешнем фоне. С технической точки зрения пока останутся актуальными коридоры в 73−75 руб. против доллара и 88,50−91,50 руб. против евро», — считает эксперт.

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