Москва, , 10:33 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, на финансовых рынках начался настоящий «risk off», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Падают цены на нефть, Brent с утра теряет 1,2%, падают фьючерсы на фондовые индексы, усугубляя вчерашний обвал более, чем на 2% по американским и азиатским акциям.

Широким фронтом падают и курсы валют по отношению к американскому доллару, инвесторы бегут в защитные инструменты.

Причина панических настроений на рынках кроется в стремительном росте доходностей по гособлигациям США, которые вчера, по десятилетним бумагам, превысили уровни в 1,6%.

Этот уровень доходности предшествовал мартовскому обвалу рынков 2020 года, и такой взлет усилил коррекционные опасения участников торгов, а также повысил вероятность более быстрого сворачивания мягкой денежно-кредитной политики в США уже во второй половине 2021 года, вместо ранее ожидавшегося изменения монетарного курса в лишь 2023 году.

Часть негативного влияния такой переоценки монетарных перспектив российская валюта испытала на себе 25 февраля, потеряв к доллару США 1,2%.

А сегодня, судя по рыночным индикаторам это давление должно продолжиться, выталкивая курс рубля к верхней границе дневного торгового диапазона 74,30−75,30 руб./доллар», — полагает эксперт.

Читайте также: По рублю ударил рост доходности американских облигаций