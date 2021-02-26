Ереван, , 13:03 — REGNUM Армянское оппозиционное «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке. Об этом 26 февраля заявил экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.

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«Да, мы готовы провести встречу с Пашиняном и обсудить вопрос его отставки, — сказал он журналистам. — Встреча для обсуждения другого вопроса не имеет смысла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в конфликт с военным руководством, обмолвившись о том, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» якобы не надёжны.

После того, как армянские военные подвергли его слова критике, он уволил начальника генштаба Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна. Военные потребовали отставки Пашиняна, их поддержала оппозиция.

Со своей стороны Минобороны РФ объявило, что «Искандеры» не применялись в Нагорном Карабахе. Таким образом Москва внесла ясность в ситуацию, поскольку из слов Пашиняна можно было решить, что «Искандеры» «не сработали» в Карабахе.