Симферополь, 26 февраля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму 27 и 28 февраля распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

82.mchs.gov.ru Снегопад в Крыму

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля и в течение суток 28 февраля, в Крыму ожидается дождь, ночью 28 февраля переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, нарушениях транспортного сообщения.