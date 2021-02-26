Баку, , 12:23 — REGNUM Азербайджан готов к нормализации отношении с Ереваном и не исключает возможности подписания мирного договора между двумя странами на каком-то этапе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов азербайджанский президент Ильхам Алиев.

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«Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов и, конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписание мирного договора», — сказал он.

При этом Алиев отметил, что в данном случае все будет зависеть от правильной оценки существующей реальности руководством Армении, сделанных им «правильных выводов» и исключения их попыток взять реванш.

«Мы за всем следим, будем следить еще более пристально. <…> Я не советую армянскому руководству хитрить, темнить и пытаться нас обмануть, это просто уже невозможно», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан не зафиксировал применение Арменией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».