Баку, , 12:12 — REGNUM Во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан не зафиксировал применение Арменией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», о чем ранее говорил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет — мы этого не видели. Это просто очередной ляп, который публично было уже много», — сказал он.

Также азербайджанский президент указал, что ему не хотелось бы иронизировать на данную тему, так как комментариев на тему того, что «ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%», по его мнению, было итак много.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в эффективности оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который, по его словам, применялся во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.