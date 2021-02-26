Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Американская компания Lordstown Motors представила видеотизер нового электрического внедорожника San Felipe 250 Race Truck. Видео размещено на YouTube-канале компании.

Автопроизводитель подготовил свой новый внедорожник специально для гонок на выносливость SCORE International. Гонка с одним кругом на 290 миль (467 км) пройдет 17 апреля 2021 года в Сан-Фелипе (Мексика).

«Этот грузовик в настоящее время находится в производстве и будет готов выйти на гоночную трассу в апреле», — говорится в сообщении Lordstown Motors.

В отличие от стандартных моделей Lordstown Motors новинка претерпела множество изменений. Так, у внедорожника был изменен каркас, внедорожные колеса и шины.

Ранее была представлена новая версия Ford Mustang с ретродизайном, которая внешне напоминает Ford GT40, принимавший участие в гонках на выносливость «24 часа Дейтоны» 1966 года.

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