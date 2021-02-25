Прага, , 15:19 — REGNUM В сети обнародовано видео с тестами новой Skoda Fabia четвертого поколения. Видеоролик размещён на YouTube-канале ThomasGeigerCar.

«В четвертом поколении Skoda Fabia переходит на архитектуру Volkswagen MQB, вырастая почти до размеров Golf», — говорится в сообщении под видео.

Внешне модель выделяется ярким дизайном. Автопроизводитель снабдил модель передовыми системами безопасности и просторным салоном.

В моторной гамме двигателей новой машины пять бензиновых двигателей производительностью от 65 до 150 «лошадей». Стоит отметить, что все пять моторов относятся к новому поколению EVO Volkswagen Group, что делает новинку на 10% более экономичной.

Ранее компания Skoda представила спортивную версию электрокроссовера Enyaq под названием Sportline. Модель выделяется чёрными деталями в экстерьере и интерьере, стильным обвесом и эмблемой новой версии.

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