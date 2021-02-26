Ереван, , 11:45 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян собирается провести встречу с начальником Генштаба вооруженных сил республики Оником Гаспаряном, которого ранее премьер-министр страны Никол Пашинян предложил отправить в отставку. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба армянского лидера.

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«Президент Армен Саргсян встретится с начальником Генерального штаба вооруженных сил РА Оником Гаспаряном», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что армянский президент намерен провести серию обсуждений для того, чтобы снизить напряженность в стране и найти мирное решение в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил, что из-за отсутствия спикера парламента Армении и депутатов от правящего в стране блока «Мой шаг» заседание совета армянского законодательного органа, который должен был по требованию оппозиции сформировать повестку внеочередного заседания армянского парламента для проведения обсуждения ситуации в стране, не состоялось.

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