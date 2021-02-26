Баку, , 11:23 — REGNUM Армения поле завершения боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года не предоставила Азербайджану карту минных полей в регионе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов азербайджанский президент Ильхам Алиев.

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«Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление», — сказал он.

Также азербайджанский лидер добавил, что в результате этого после окончания военных действий в Азербайджане, по его словам, было несколько случаев гибели людей, как среди военнослужащих, так и среди гражданских лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку заключил соглашение на поставку в страну 4 млн доз вакцины от COVID-19 CoronaVac, созданной в Китае.