Москва, 26 февраля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России вакцину от COVID-19 получили около четырёх миллионов человек. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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"Прививку [от COVID-19] получили уже около четырёх миллионов человек», — сказал Брико.

Ранее власти Москвы заявили о том, что в столице от COVID-19 вакцинировались уже несколько сотен тысяч человек.