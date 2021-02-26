Москва, 26 февраля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявлено 11 086 носителей коронавируса. Об этом 26 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ. Лидеры прежние — Москва (1336 случаев), Санкт-Петербург (947) и Подмосковье (502). Также в первой пятёрке оказались Нижегородская и Воронежская области.

Всего в России с начала пандемии выявили 4 223 186 случаев заражения коронавирусом.