Москва, , 10:40 — REGNUM Коснувшись свежих пиков на подходе к отметке $67 за баррель 25 февраля, нефть переключилась в режим нисходящей коррекции, которая получает развитие в ходе утренних торгов 26 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Нефть Brent утратила уровень $66, пока получая поддержку в районе отметки $65. Нефть закономерно дешевеет в ответ на возобновление распродаж в сегменте рисковых активов.

Негативный тон задали площадки Уолл-стрит накануне, реагируя на слабые данные по американскому ВВП, который оказался выше, чем в первом чтении, но не дотянул до прогнозов, составив 4,1% г/г в четвертом квартале.

Хуже ожиданий оказался и показатель личного потребления, что вылилось в полноценную распродажу акций. В этих условиях защитный доллар совершил отскок от локальных минимумов по всему спектру рынка, что оказало дополнительное давление на черное золото.

Кроме того, на рынке нефти нарастает нервозность по мере приближения встречи ОПЕК+, запланированной за следующую неделю. Вследствие нефтяного ралли возрастает угроза повышения активности хеджирования в рядах производителей на сланцевых месторождениях США.

Чтобы предотвратить это, альянс может задуматься о послаблении ограничений с апреля, сославшись на то, что цены уже превысили допандемийные уровни.

Пока этот фактор не оказывает заметного влияния на Brent, и в ближайшие дни котировки еще могут возобновить рост по мере возвращения спроса на риск. Однако само заседание заставит игроков понервничать и может повлечь более агрессивную фиксацию прибыли.

В ближайшей перспективе ценам важно удержаться над уровнем $66, утрата которого расчистит путь к поддержке в районе $63,60 за баррель», — считает эксперт.

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