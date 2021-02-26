Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 25 февраля завершились снижением. Стоимость Brent снизилась на 0,33%, до $67,03. В первой половине дня цена повышалась до уровня $67,67, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рост котировок поддерживался резким падением добычи нефти в США на прошлой неделе из-за заморозков в Техасе, а также ожиданиями повышения спроса на нефть в ближайшее время из-за снятия ограничений.

Ситуация на рынках изменилась из-за волны продаж акций на американском фондовом рынке, которую вызвал рост доходности десятилетних гособлигаций США.

Доллар подорожал ко всем основным валютам, чем вызвал давление на нефтяной рынок. Покупатели долго отбивались от продаж, но сегодня на торгах в Азии отступили к уровню $65,35. Доходность десятилетних гособлигаций США снизилась с 1,56 до 1,49.

Если сегодня, 26 февраля, продажа акций прекратится, то цена на нефть вернется обратно к уровню $67,50. Если уровень $65,35 не устоит, падение усилится до $64,60.

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