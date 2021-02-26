Баку, , 10:38 — REGNUM События, которые в настоящее время происходят в Армении, являются внутренним делом этой страны. Об этом 26 февраля заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции.

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«Это внутреннее дело страны», — заявил он, комментируя происходящий в Армении политический кризис.

Также он выразил надежду на то, что происходящее в соседней стране не повлияет на реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заключенного 9 ноября минувшего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в МИД Ирана заявили, что Тегеран внимательно следит за развитием событий в Армении.