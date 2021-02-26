Ереван, , 10:04 — REGNUM Министерство обороны Армении и Генштаб страны самостоятельно решали вопросы о закупке вооружения, а правительство страны только выделяло для этого денежные средства. Об этом 26 февраля написал армянский премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Кстати, наши минобороны и Генштаб ВС сами решали, что купить, правительство только выделяло деньги», — говорится в сообщении Пашиняна.

Также он указал, что в бюджете на 2020 год для нужд Минобороны страны было выделено 307 млрд драмов ($620 млн), что на 28% или 66 млрд драмов ($130 млн) больше фактических показателей 2018 года и на 4,5% по сравнению с 2017 годом.

«С мая 2018 года Армения приобрела беспрецедентное количество оружия и боеприпасов по сравнению с обозримым периодом прошлого», — добавил армянский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» разбили палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в Ереване и остались там на ночь.