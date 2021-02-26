Ереван, , 09:48 — REGNUM К палаточному лагерю протестующих, который разбит в центре Еревана, начали подходить сторонники оппозиции, выступающей за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 26 февраля сообщает агентство News.am.

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Уточняется, что несколько десятков палаток установлено на проезжей части проспекта Баграмяна возле ограждения парламента республики.

При этом движение по проспекту перекрыто, также в этом месте ведется дежурство полицейскими. Вместе с тем, около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере и жгли костры, чтобы не замерзнуть ночью. Также к лагерю приходят новые люди, приносящие продукты и теплые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Ивета Тоноян заявила, что представители двух оппозиционных фракций — «Просвещенной Армении» и «Процветающей Армении» планируют провести 26 февраля новое внеочередное собрание парламента Армении.