Санкт-Петербург, 26 февраля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Для сбора и вывоза с улиц и дорог выпавшего в Петербурге в последние дни снега потребуется до 16 дней. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил замглавы городского комитета по благоустройству Егор Пащенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Дворцовой площади

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По данным Смольного, только за выходные, с 21 по 23 февраля, в Петербурге выпало 33 см снега. С дорог вывезено около 124 тыс. кубометров снега. Всего с начала сезона вывезено более 1 млн кубометров.

В Петербурге работают 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов. Кроме того, организован 131 пункт временного складирования и перегруза снега и шесть стационарных приемных пунктов.

По словам Егора Пащенко, при выпадении осадков свыше 10 сантиметров снег должны вывезти в срок от 8 до 16 дней. На временных пунктах складирования снег можно хранить до 100 дней.

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В свою очередь губернатор Александр Беглов на телеканале «78» напомнил, что дорожным и коммунальным службам оплачивают только фактический объём вывезенного и доставленного на указанные пункты снега. Это гарантирует от того, что снег начнут сбрасывать в водоемы города.

«Такой подход позволил существенно сэкономить бюджетные средства и сохранить экологию наших рек», — сказал Александр Беглов.