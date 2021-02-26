Санкт-Петербург, 26 февраля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Вакцинировать от коронавируса 1,2 млн жителей для создания так называемого коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге планируется к 1 августа 2021 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинации от коронавируса

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Ранее в городе собирались привить втрое больше людей. Напомним, на 25 февраля полностью прошли цикл вакцинации 80,5 тыс. петербуржцев.

Власти Петербурга заявляют об отсутствии проблем с поставкой в город необходимого количества вакцины и вновь подчеркивают важность массовой иммунизации населения.

«Коронавирус пока никуда не ушел. Сейчас наша главная задача — сформировать коллективный иммунитет за счет массовой вакцинации», — заявил накануне губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

За всё время в город поступило 348 542 комплекта вакцины. На 25 февраля остаток неизрасходованной вакцины составлял 101 549 комплектов.

По расчетам Роспотребнадзора, для формирования коллективного иммунитета обе дозы вакцины должны получить 1,2 млн совершеннолетних петербуржцев, не имеющих противопоказаний к вакцинации. Ранее от коронавируса хотели привить 3,5 млн жителей.

Новая плановая цифра вакцинируемых появилась путём вычитания из численности постоянного населения Петербурга (5,38 млн человек) тех, кто младше 18 лет (около 1 млн), тех, у кого есть противопоказания к прививке (0,5 млн), а также переболевших ковидом и имеющих «напряжённый иммунитет», численность которых чиновники оценили в объеме до 1,8 млн человек.

Полученную таким вычитанием цифру в 2 млн человек умножили на коэффициент 0,6 по формуле Роспотребнадзора и получили результат в 1,2 млн человек, которых надо привить. Это составляет всего 22% от численности населения Петербурга.

Напомним, в Северной столице открыто 128 пунктов вакцинации, работают также пять выездных прививочных бригад. С 24 февраля пункты вакцинации без предварительной записи открыты в пяти торговых центрах.

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«В ближайшее время планируется открыть еще пять пунктов в ТЦ», — сообщили в Смольном.