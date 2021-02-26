Москва, , 08:22 — REGNUM На территории Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей в начале марта аномальные холода сменит весенняя погода. Об этом 26 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

«Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит — температура будет выше нормы на 8−10 градусов. Весна будет прослеживаться явно», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что что ночная температура воздуха в данных регионах в начале марта составит −15… −8 °C, а дневная — −5… −0 °C. При этом в данный момент в указанных областях температура воздуха ниже нормы на 12 градусов.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля в центре «Фобос» сообщили, что в Москве потепление, наступившее после морозов и снегопадов, выходит на пик.