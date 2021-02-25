Москва, , 16:02 — REGNUM В ходе европейской сессии 25 февраля цена на нефть марки Brent повышалась до отметки $67,67 за баррель. Цена повышается 17 недель без глубоких откатов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Покупателям осталось меньше трех долларов, чтобы протестировать психологически важный уровень $70 за баррель. Ключевое сопротивление находится на отметке $76. Есть мнение, что уровень $70 покупатели пройдут легко.

Продавцы в свою очередь делают все, чтобы сдержать покупателей и закрепиться ниже $66. Это позволит им на время удержать цены ниже $70.

При пробое обозначенной̆ поддержки ожидается снижение к лимитному покупателю на $64,40 за баррель Brent.

В целом февраль складывается для нефти очень удачно. Чёрное золото начало уверенный рост еще с ноября 2020 года и остается в «бычьем» тренде», — считает эксперт.

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