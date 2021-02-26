Ереван, , 03:25 — REGNUM Несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» разбили палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в Ереване и остались там на ночь, сообщает 25 февраля агентство Sputnik.

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Палатки разместили на проезжей части — около забора здания парламента Армении. Путём проведения бессрочной акции протестующие добиваются ухода со своего поста премьер-министра Никола Пашиняна, поддерживая таким образом требование Генштаба ВС Армении отставки главы правительства.

Отмечается, что ситуация на месте спокойная. Протестующие ещё днём запаслись дровами и провизией, а к ночи развели костры и стали приглашать сотрудников полиции погреться.

Ранее в Госдепе США заявили, что военные не должны вмешиваться в политические процессы в Армении.

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