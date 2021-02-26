Нью-Йорк, США, , 01:10 — REGNUM Соединённые Штаты продолжат «продвигать» права человека и заниматься урегулированием конфликтов по всему миру, заявила 25 февраля журналистам новый постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд.

«Мультилатерализм вернулся, дипломатия вернулась, и Америка вернулась», — сказала она после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

По словам Томас-Гринфилд, её страна остаётся «незаменимым институтом», обеспечивающим безопасность и всеобщее благополучие в мире. На вопросы журналистов постпред США отвечать не стала, а программу своей работы в ООН пообещала представить позднее.

Напомним, Томас-Гринфилд была приведена к присяге 23 февраля, после утверждения её кандидатуры постпредом США при ООН в американском сенате.

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