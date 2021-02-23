Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Кандидатуру Линды Томас-Гринфилд в качестве нового посла в ООН одобрили американские сенаторы, сообщается 23 февраля на сайте верхней палаты Конгресса США.

Сейчас Томас-Гринфилд является отставным кадровым дипломатом, долгое время проработавшим в Госдепартаменте США, куда она поступила на службу в 1982 году.

Напомним, что в 2017 году экс-президент Дональд Трамп отправил Томас-Гринфилд в отставку. После этого она работала в частном секторе — стала старшим вице-президентом консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Как писало ИА REGNUM, ранее пост госсекретаря в администрации Белого дома занял Энтони Блинкен, а советником по национальной безопасности стал Джейк Салливан.

По словам американского журналиста Джеймса Трауба, после того, как администрацию Байдена дополнила Линда Томас-Гринфилд, можно говорить о том, что в Белом доме сформировалась команда, которую всегда хотел видеть Барак Обама.