Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Военные не должны вмешиваться в политические процессы в Армении, сообщил 25 февраля журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

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Комментируя политический кризис, разразившийся в Армении, представитель Госдепа призвал всех участников внутриармянских процессов не провоцировать насилия.

Прайс «Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии — что вооружённые силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в конфликт с военным руководством, обмолвившись о том, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» якобы не надёжны.

После того, как армянские военные подвергли его слова критике, он уволил начальника генштаба Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна. Военные потребовали отставки Пашиняна, их поддержала оппозиция.

Со своей стороны Минобороны РФ объявило, что «Искандеры» не применялись в Нагорном Карабахе. Таким образом Москва внесла ясность в ситуацию, поскольку из слов Пашиняна можно было решить, что «Искандеры» «не сработали» в Карабахе.

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