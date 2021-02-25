Ереван, , 22:05 — REGNUM Стать самостоятельными политическими игроками, не связанными с премьер-министром Николом Пашиняном, призвал лидер оппозиционного армянского «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян депутатов альянса «Мой шаг» 25 февраля в Facebook.

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Кандидат на пост премьер-министра Манукян призвал депутатов выйти из фракции Пашиняна «Мой шаг», поскольку глава правительства не оправдал надежд народа.

Манукян «Сегодня реальность в том, что не только наша страна, но и вы, возможно, и независимо от вашей воли, оказались в ловушке».

Лидер оппозиционного движения добавил, что готов к встрече с депутатами «Моего шага» «в любом формате», чтобы «обсудить с вами сложившуюся ситуацию и все вопросы, связанные с будущим Армении».

Он также указал, что действия Пашиняна ставят под угрозу территориальную целостность республики. Добавим, что ранее Манукян заявил о Пашиняне как об изменнике.

Напомним, блок «Мой шаг» сформирован в парламенте Армении партиями «Гражданский договор», «Миссия» и различными представителями гражданского общества в августе 2018 г. Лидером альянса является Пашинян.

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