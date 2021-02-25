Нью-Йорк, США, 25 февраля 2021, 21:28 — REGNUM Мирным должно быть политическое урегулирование ситуации в Армении, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Комментируя политическое обострение в Армении, Дюжаррик заявил, что Генсек ООН весьма обеспокоен.
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Как сообщало ИА REGNUM, призывы к мирному решению кризиса в адрес политических сил Армении прозвучали ранее из ЕС и ОБСЕ. Армянский премьер-министр Никол Пашинян обсудил кризис с российским президентом Владимиром Путиным.
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