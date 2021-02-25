Ереван, , 21:17 — REGNUM Давление на президента Армении Армена Саркисяна недопустимо, сообщили 25 февраля в его пресс-службе.

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«В нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс, — сообщается в заявлении. — Любые попытки давления на президента недопустимы».

В пресс-службе Саркисяна добавили, что он не будет присоединяться ни к какой политической силе в республике, он поддерживает «атмосферу стабильности». При этом президент Армении «руководствуется исключительно интересами государства и народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиция, потребовавшая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направила свою делегацию к Саркисяну.

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