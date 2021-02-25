Москва, , 19:22 — REGNUM Ситуацию в Армении обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщили 25 февраля в пресс-службе Кремля.

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«Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона, — говорится в сообщении. — Глава Российского государства призвал все стороны к сдержанности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян призвал требующую его отставки оппозицию Армении к переговорам. Минобороны РФ, комментируя скандальное заявление Пашиняна об «Искандерах», заявило, что российские комплексы в Нагорном Карабахе не применялись.

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