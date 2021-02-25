Вена, 25 февраля 2021, 18:56 — REGNUM Насилия не должно быть применено в ходе политического противостояния в Армении, написала 25 февраля председатель ОБСЕ Анн Линде в Twitter.
Глава организации, являющаяся также шведским министром иностранных дел, призвала все стороны конфликта в Армении «уважать обязательства, взятые на себя в рамках ОБСЕ и касающиеся демократических процессов и верховенства права».
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Как сообщало ИА REGNUM, ЕС ранее опубликовал аналогичный призыв к участникам внутриармянского конфликта, в центре которого находится премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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