Москва, , 18:46 — REGNUM Положение дел в Армении обсудили российский и армянский министры обороны Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян по телефону 25 февраля, сообщает пресс-служба минобороны республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Другой важной темой переговоров стала работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в республике

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуация в Армении, где оппозиция настаивает на импичменте премьер-министра республики Никола Пашиняна, обсуждалась российским и армянским министрами иностранных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян пригласил оппозицию Армении за стол переговоров