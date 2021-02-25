Москва, 25 февраля 2021, 18:46 — REGNUM Положение дел в Армении обсудили российский и армянский министры обороны Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян по телефону 25 февраля, сообщает пресс-служба минобороны республики.
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Другой важной темой переговоров стала работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуация в Армении, где оппозиция настаивает на импичменте премьер-министра республики Никола Пашиняна, обсуждалась российским и армянским министрами иностранных дел.
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